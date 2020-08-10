طيران الإمارات تعزز خدمات الركاب من وإلى باكستان

أعلنت طيران الإمارات أنها ستعزز خدماتها للمسافرين من وإلى باكستان اعتباراً من اليوم 10 أغسطس الجاري، وستزيد الناقلة عدد رحلاتها من وإلى كراتشي وإسلام أباد ولاهور وسيالكوت، كما ستستأنف خدمات الركاب إلى بيشاور، ما يوفر للعملاء مزيداً من خيارات مواصلة السفر عبر دبي إلى أكثر من 70 وجهة عالمية، ضمن شبكة خطوطها الحالية.

توفر طيران الإمارات لعملائها الآن 53 رحلة أسبوعياً إلى باكستان، سترتفع إلى 60 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 16 أغسطس الجاري، وتعمل بطائرات «البوينج 777-300ER» والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر. وتتوزع الرحلات كما يلي: 21 رحلة أسبوعياً إلى كراتشي (ترتفع إلى 28 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 16 أغسطس)، و10 رحلات أسبوعياً إلى إسلام أباد، و7 رحلات أسبوعياً إلى سيالكوت، و10 رحلات أسبوعياً إلى لاهور، و5 رحلات أسبوعياً إلى بيشاور.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بأن القيود على السفر لا تزال سارية، وبأن قبول المسافرين على رحلاتها مرهون بامتثالهم لمتطلبات الدخول إلى وجهاتهم النهائية.