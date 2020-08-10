شكرا لقرائتكم خبر عن نمو تسهيلات بنوك الأردن 4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، الأحد، نمو إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص أربعة بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 25.67 مليار دينار (36.2 مليار دولار)، مقارنة مع 24.67 مليار في نهاية 2019.

واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص على 90.9% من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكاً تجارياً في المملكة، والبالغة 28.21 مليار دينار.(رويترز)

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