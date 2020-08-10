شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أنظمة تحويل السيارات بجميع سعاتها اللترية للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعم الأنظمة الجديدة لتحويل السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعى المحركات وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتلك العملية والتي كانت كالتالي .. 1- ترفع كفاءة المحركات العملية للوصول لأداء مثالى. 2- تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة. Advertisements 3-يتم حالياً من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج. 4- تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc. 5- تتاح عملية التحويل للسيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة. يذكر أن للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أوالبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين ، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعى / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة ، ولايحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

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