أرامكو السعودية ترى تسارعا في الطلب النفطي مع تخفيف الإغلاقات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار أرامكو السعودية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد إنه يلحظ تعافيا في الطلب على النفط بآسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وأبلغ الصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف عقب إعلان نتائج الشركة ”انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل كوفيد-19. نرى تحسنا في آسيا وفي أسواق أخرى.. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب.“