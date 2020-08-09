شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أدوات الدين عالية الجدارة بالسعودية يرتفع لـ 96.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم زادت جهات الإصدار السعودية من معروض الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأتي ذلك مع زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على التصنيفات القوية والاستثمار الآمن في ظل جائحة كورونا، وبدعم كذلك من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي، التي تتخذ من المملكة مقرا لأنشطتها.

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وارتفعت نسبة أدوات الدين القائمة، القادمة من الجهات السعودية، الحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 96.5% نهاية الأشهر الستة الأولى، مقارنة بـ 92.5% نهاية 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأظهر الرصد كذلك ارتفاع إجمالي معروض دول الخليج من أدوات الدخل الثابت بالعملات الصعبة والحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 84.2% (بقيمة 380 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقارنة بما نسبته 80.7% بقيمة 326 مليار دولار.

يشار إلى أن وكالة "موديز"، أكدت في مايو الماضي على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.