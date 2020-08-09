شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من اللحوم إلى 109 ملايين دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من اللحوم تراجعا ملحوظا خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بواردات نفس الشهر من عام 2019، حيث بلغت الواردات المصرية من اللحوم نحو 109.8 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 161.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 31.9%.
وتشير البيانات التي وردت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات اللحوم كانت ضمن قائمة أهم السلع التي ساهمت في تراجع الواردات خلال مايو الماضى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 4.16 مليار دولار مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 38.7%.
وضمت قائمة أهم السلع التى تراجعت وارداتها كلا من المواد الأولية من الحديد أو الصلب إلى 261.2 مليون دولار، مقابل 284.4 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 26.9%، يليها الواردات من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية وبلغت 190 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 260 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 26.9%.
وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
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