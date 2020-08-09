شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عام – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم إلى أعلى مستوياته منذ شهر فبراير لعام 2018، محققاً مكاسب جيدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.37% بما يعادل 0.82 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 18.46، ليستهدف مستوى المقاومة 22.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.46 ومستوى المقاومة 21.00.