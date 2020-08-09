شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يقلص بعضاً من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ريدان (6012) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 21.60، ارتد منه قليلاً في نهاية التداولات ليقلص بعضاً من مكاسبه، ليغلق على ارتفاع جديد بلغت نسبتها 1.25% بما يعادل 0.26 نقطة، ويأتي ذلك وسط محاولات السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.80 ومستوى المقاومة 22.48.