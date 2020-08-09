كندا تعتزم فرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بـ 2.3 مليار يورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندية كريستيا فريلاند أمس الأول الجمعة أن بلدها سيتخذ خلال شهر «تدابير مضادة» بقيمة 3,6 مليار دولار كندي (2,3 مليار يورو) رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الألمنيوم الكندي.

ودانت فريلاند القرار الأمريكي الذي اعتبرته «غير منطقي»، وأعلنت أن رئيس الوزراء جاستين ترودو سيجري مراجعة لقائمة طويلة من المنتجات (الأمريكية) التي تحتوي على الألمنيوم خلال شهر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن «الردود الجمركية» ستدخل حيز التنفيذ مع انتهاء المراجعة.

وسترد أوتاوا على «الرسوم غير المبررة» بشكل «سريع وصارم»، وأشارت المسؤولة الثانية في الحكومة الكندية إلى أنه «على كل دولار تفرضه الولايات المتحدة على الواردات الكندية، سنفرض في المقابل رسوماً مماثلة».

وأوضحت فريلاند أنه «لن نفاقم الوضع، لكننا لن نتراجع أيضاً»، مشيرة إلى أن صناعة الألمنيوم الكندية مهمة لاقتصاد البلاد وتوفر نحو 10 آلاف وظيفة مباشرة. وستدخل الرسوم الجمركية على الألمنيوم من كندا حيز التنفيذ اعتباراً من 16 آب/أغسطس.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة في مصنع «ويرلبول» لآلات الغسل في مدينة كلايد بولاية أوهايو، «وقّعت إعلاناً يدافع عن الصناعة الأمريكية، عبر فرض ضرائب ألمنيوم على كندا. كانت كندا تستغلنا، كالعادة».

وعقب هذا التصريح «غير المقبول» للرئيس الأمريكي، حثّ رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد الكنديين الجمعة على إعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في كندا وفي المحافظة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على «تويتر» يوم الخميس «سندافع دائماً عن عمالنا في قطاع الألمنيوم»، كما شجب فاعلون اقتصاديون أمريكيون وكنديون قرار ترامب. (أ ف ب)