فيتش تثبت تصنيف سابك عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة سابك عند الدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيفها يتوافق مع تصنيف شركة أرامكو السعودية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على موقعها الالكتروني إن تصنيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تم تثبيته عند الدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش أن تصنيف سابك يتوافق مع تصنيف شركة أرامكو بعد استحواذها على 70 % من سابك، مما يعكس العلاقات المعتدلة بشكل عام بين الشركتين.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت في يوليو الماضي تصنيف سابك في فئة (A1) على المدى البعيد، وتصنيف فئة (A1) للسندات غير المضمونة من الدرجة الأولى في أعقاب اكتمال استحواذ أرامكو السعودية على حصة 70 % في سابك.

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وتوقعت فيتش أن تنخفض إيرادات سابك لعام 2020 بنسبة 25 %، وأن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2020 ​​إلى حوالي 20 % بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وكانت سابك أعلنت في 6 أغسطس عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2020م، حيث بلغت إيرادات الشركة 24.62 مليار ريال (6.57 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 18% مقارنة بالربع السابق، وانخفاض قدره 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الخسارة من العمليات 1.26 مليار ريال (0.34 مليار دولار)، وهو أعلى من الخسارة من العمليات التي بلغت 0.06 مليار ريال (0.02 مليار دولار) على أساس ربع سنوي، وأقل من الربح من العمليات الذي بلغ 4.02 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) في الربع نفسه من العام الماضي، فيما بلغ صافي الخسارة خلال الربع الثاني 2.22 مليار ريال (0.59 مليار دولار)، وهو أعلى من صافي الخسارة الذي بلغ 1.05 مليار ريال (0.28 مليار دولار) في الربع السابق، وأقل من صافي الربح الذي بلغ 2.03 مليار ريال (0.54 مليار دولار) في الربع نفسه من العام الماضي.