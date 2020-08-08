ديون الأسر الأمريكية تتراجع لأول مرة منذ 2014



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت ديون الأسر في الولايات المتحدة من أعلى مستوى على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل الهبوط الأول منذ 2014.

وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن إجمالي ديون الأسر الأمريكية انخفضت 0.2%، ما يعادل 34 مليار دولار لتصل إلى 14.27 تريليون دولار نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق له.

وجاء الانخفاض الملحوظ في ديون المستهلكين جراء الإنفاق ببطاقات الائتمان، حيث انخفضت الأرصدة بمقدار 76 مليار دولار في الربع الثاني إلى 820 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض في تاريخ بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على أساس فصلي، مع تداعيات فيروس كورونا، فيما تراجعت ديون السيارات 3 مليارات دولار عند حوالي 1.34 تريليون دولار، في حين ارتفعت قروض الطلاب بمقدار ملياري دولار إلى 1.54 تريليون دولار على التوالي.

أما بالنسبة لقروض الرهن العقاري فقد ارتفعت على أساس فصلي 63 مليار دولار، إلى 9.78 تريليون دولار.