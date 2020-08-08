قطاعا «العقار» و«البنوك» يمنحان الأسواق مكاسب جيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عززت الشهية الاستثمارية من مكاسب الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية (4 جلسات تداولات) ما بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك بدعم جماعي من «القياديات»، وسط شراء انتقائي من قبل المستثمرين في قطاعات العقار والتأمين والطاقة والاستثمار.

وسجلت «القياديات» ارتفاعات جيدة على صعيد أسبوع، بدءاً من البنوك مثل: «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.77% و«دبي الإسلامي» 1.86%، و«أبوظبي الأول» 1.83% و«أبوظبي التجاري» 1.79% و«أبوظبي الإسلامي» 1.08%.

ارتفعت أسهم العقار بشكل شبه جماعي مثل: «إعمار العقارية» 4.67% و«إعمار مولز» 3%، و«إعمار للتطوير» 3.38% و«الاتحاد العقارية» 15.97% و«ديار» 5.45% و«الدار» 1.73%. كما ارتفع سهم «اتصالات» 0.24%.

وفي جلسة يوم الخميس سجل مؤشر سوق دبي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 23 يونيو الماضي، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.27% معززاً بثلاثي أبوظبي البنكي، و«اتصالات» و«الدار».

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 1.86 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في دبي،و564 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.2 مليار سهم.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية 2.77% إلى 2107.64 نقطة، معززاً بمكاسب المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والسلع والاتصالات والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 3.4% بصعود «دبي الإسلامي» 1.86% و«الإمارات دبي الوطني» 5.77%.

كما ارتفع قطاع العقار 3.26% معززاً بمكاسب «إعمار العقارية» 4.67% و«إعمار مولز» 3%، و«إعمار للتطوير» 3.38% و«الاتحاد العقارية» 15.97% و«ديار» 5.45% فيما نزل «أرابتك» 14.17% و«داماك العقارية» 4.11%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.3% بصعود «دبي للاستثمار» 0.88% و«سوق دبي المالي» 1.85% و«شعاع كابيتال» 5.45%.

وارتفع قطاع النقل 1.35% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 3.66% رغم تراجع كل من «العربية للطيران» 0.87% و«الخليج للملاحة» 4.52%.



سوق أبوظبي



وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً أسبوعياً 1.27% إلى 4359.58 نقطة، بفعل مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.51% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.83% و«أبوظبي التجاري» 1.79% و«أبوظبي الإسلامي» 1.08%.

وزاد قطاع العقار 1.61% مع ارتفاع «الدار» 1.73% واستقر «رأس الخيمة العقارية» دون تغيير. كما ارتفع سهم «اتصالات» 0.24%.

وزاد قطاع الاستثمار 3.97% نتيجة مكاسب «العالمية القابضة» 5.22% و«إشراق» 0.88% رغم نزول «الواحة كابيتال» 2.66%.

وصعد قطاع الطاقة هامشياً 0.06% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.32% رغم نزول «دانة غاز» 0.14% واستقرار «طاقة» من دون تغيير.



توجه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق دبي، فقد كانت الحصة الأكبر ل«الاتحاد العقارية» بقيمة 368.14 مليون درهم عند 0.334 درهم، تلاه «أرابتك» الذي استحوذ على 211.5 مليون درهم من إجمالي التداولات عند 1.09 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» من خلال استقطابه سيولة 171.5 مليون درهم ليغلق عند 9.35 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تركزت التداولات الأسبوعية على «العالمية القابضة» بقيمة 87.16 مليون درهم، مغلقاً عند 33.86 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 85.4 مليون درهم، وأقفل عند 11.12 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 72.5 مليون درهم، ليغلق عند 5.11 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «الاتحاد العقارية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي خلال أسبوع بنسبة 15.97% مغلقاً عند 0.334 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بصعوده 9.82% إلى 0.66 درهم، ثم «أريج» بارتفاعه 8.33% إلى 1.3 درهم.

وعلى العكس، جاء الانخفاض الأكثر من نصيب «أرابتك» 14.17% إلى 1.09 درهم، ثم «الخليج للملاحة» بنزوله 4.52% عند 0.465 درهم، وجاء ثالثاً في التراجع «داماك» بنسبة 4.11% عند مستوى 0.864 درهم.

وكان الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي لسهم «أركان» 12.43% عند 0.416 درهم، تلاه «ميثاق للتأمين التكافلي» بصعوده 10.91% إلى 0.61 درهم، ثم «منازل العقارية» وصعد 6.33% عند 0.353 درهم.

وفي المقابل، سجل «البنك التجاري الدولي» التراجع الأكثر بنسبة 9.6% إلى 0.678 درهم، ثم «القدرة القابضة» وهبط 4.95% عند 0.96 درهم، تلاه «بنك الاستثمار» وهبط 4.94% ليغلق عند 0.462 درهم، ثم «بلدكو» بانخفاضه 4.83% عند 0.256 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 62.65 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.68 مليون درهم محصلة شراء العرب و1.35 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و59.62 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 62.65 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 59.64 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 58.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و 710 آلاف درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 59.64 مليون درهم محصلة بيع، منها 47.75 مليون درهم محصلة بيع العرب و11.89 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«ديار»، و«الإمارات دبي الوطني» و«منازل العقارية» و«جي إف إتش»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«إعمار مولز» و«أبوظبي التجاري» و«تبريد».



المؤسسات



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثماري في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 27.5 مليون درهم كمحصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوطبي، بصافي استثمار بلغ 26 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 27.5 مليون درهم محصلة بيع.