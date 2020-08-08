شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق على ارتفاع ويحقق مكاسب أسبوعية بحوالي 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في الاغلب خلال تعاملات يوم الجمعة مدعومة بتقرير الوظائف الشهري القوي، وسجلت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية، لكن "ناسداك" أوقف مسيرة مكاسبه ومستويات إغلاقه التاريخية.



وكشفت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف حوالي 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 1.5 مليون وظيفة.



وأوضح تقرير الوظائف الشهري أيضا أن معدل البطالة هبط إلى 10.2% من 11.1% في يونيو/حزيران، بينما توقع محللون تراجع المؤشر إلى 10.5%.



هذا، وقد وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بحظر أي تعاملات من جانب إدارته أو شركات بلاده مع تطبيقي "ويشات" و"تيك توك" خلال 45 يوماً.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.7% وأغلق عند 41.22 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 41.1 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.5% مغلقا عند 44.40 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبووعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 45.3 دولار وأقل سعر عند 44.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 27433 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8%، وسجل أعلى مستوى عند 27456 نقطة وأقل مستوى عند 27223 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة بحوالي 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3351 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، وسجل أعلى مستوى عند 3352 نقطة وأقل مستوى عند 3328 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 11011 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 11126 نقطة وأقل مستوى عند 10920 نقطة.