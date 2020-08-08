شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وذلك وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وبلغت الصويا أدنى مستوى لها منذ الثلاثين من يونيو/حزيران في ظل التوقعات بشأن تنامي المعروض العالمي من الحبوب والمحاصيل الزراعية بما يفوق الطلب حتى الرغم من دعم الصين مشترياتها.



وتنوي وزارة الزراعة الأمريكية إصدار تقريرها الشهري بشأن العرض والطلب على محاصيل الصويا والذرة والقمح خلال الأسبوع المقبل.

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وكشفت الوزارة في تقرير اليوم الجمعة بأن جهات تصديرية خاصة في الولايات المتحدة باعت 456 ألف طن من الصويا للصين في يوم واحد، وهي أكبر مبيعات يومية لبكين منذ الحادي عشر من يونيو/حزيران.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% وأغلقت عند 8.65 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.75 دولار وأقل سعر عند 8.64 دولار.