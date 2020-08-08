شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق منخفضة 3% لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بنحو 14% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية فضلاً عن صدور بيانات اقتصادية قوية بسوق العمل الأمريكي.



وأعلنت وزارة العمل في بيانات اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي حوالي 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 1.5 مليون وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1% في يونيو/حزيران.

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وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3% أو 86 سنتاً وأغلق المعدن النفيس عند 27.540 دولار للأوقية، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 13.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 29.915 دولار في حين سجل أقل سعر عند 27.43 دولار.



وسارت الفضة والذهب جنباً إلى جنب في الآونة الأخيرة نحو الارتفاعات القوية والمكاسب الحادة في ظل أزمة "كورونا".