شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً بتحذيرات "بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني امام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرا بتصريحات رئيس البنك المركزي البريطاني "اندرو بيلي".



وحذر "بيلي" في مؤتمر صحفي عقده أمس من تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد البريطاني خاصة مع التوقعات بموجة ثانية من الإصابات.



وأوضح "بيلي" بأن وتيرة التعافي من جائحة "كورونا" ربما تكون بطيئة للغاية ما يعني استمرار بقاء الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تحت الضغوط.

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كان بنك إنجلترا قد أعلن بالأمس الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، كما أكد "بيلي" على أن البنك المركزي لن يلجأ لفرض فائدة سالبة لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس "كورونا".



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" حذر من تعرض عدد من الدول الأوروبية لموجة ثانية من الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3061، وسجل أعلى سعر عند 1.316 في حين سجل أقل سعر عند 1.301.