شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط متأثراً بضغوط الدولار قبيل بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو واسع النطاق، وذلك قبيل بيانات "بيكر هيوز".



وسوف تعلن شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.

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كانت بيانات قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.8 مليون وظيفة في الشهر الماضي بما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.5 مليون وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 41.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 41.1 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.3% إلى 44.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.3 دولار وأقل سعر عند 44.3 دولار.