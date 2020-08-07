شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية تجاوزت توقعات المحللين في الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الكندية إضافة الاقتصاد 418.5 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز في حين توقع محللون إضافة 395 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة في كندا إلى 10.9% من 12.3% في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض عند 11.1%.

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كان الاقتصاد الأمريكي هو الآخر قد أضاف 1.8 مليون وظيفة في الشهر الماضي بأعلى من توقعات بإضافة 1.5 مليون وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1%.



هذا، وقد كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم قد تجاوز 19.3 مليون حالة في حين توفي أكثر من 718 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7476، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7529 في حين سجل أقل سعر عند 0.7463.