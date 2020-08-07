شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم للجانبية المؤقتة– تحليل -7-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بتسجيل أي هدف إيجابي جديد بتداولات الفترة الأخيرة نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد والمقترح سابقا, نتوقع تشكيل السعر حاليا للمزيد من الموجات الجانبية بانحصاره المتكرر ما بين الدعم المستقر عند 2.7770 بينما يشكل مستوى 3.000 حاجز قوي امام المحاولات الصاعدة.

نود التذكير بأهمية اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 3.1200 و 3.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور