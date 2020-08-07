شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي والأنظار على تقرير الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية خلال تموز/يوليو ،بجانب استمرار المخاوف حيال التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 09:515 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، بسبب الخسائر الواسعة فى سوق لندن بقيادة شركات الموارد الأساسية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.7% ، بسبب مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى الولايات المتحدة ،سوف يصدر تقرير الوظائف الأمريكي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ، حيث ينتظر المستثمرين أدلة جديدة حول وتيرة تعافي سوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم.

يتوقع الخبراء إضافة وظائف بحوالي 1.48 مليون فى تموز/يوليو ،بانخفاض حاد من 4.8 مليون وظيفة تم إضافتها فى حزيران/يونيو.

أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أوامر تنفيذية يوم الخميس تحظر المعاملات على تطبيقات صينية WeChat و TikTok لمدة 45 يوما ، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.6% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.