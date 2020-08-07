شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات النفط الصينية بنسبة 25% فى يوليو بفعل حمى شراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت واردات الصين من الخام 25% في يوليو مقارنة بها قبل عام، بفعل وصول مشتريات ضخمة جرت عندما انهارت الأسعار فى إبريل والتخليص الجمركى لبعض الشحنات التى تأخرت فى الموانئ خلال يونيو.

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم، اشترت 51.29 مليون طن من النفط الشهر الماضي، بما يعادل 12.08 مليون برميل يومياً.

يزيد ذلك على واردات يوليو 2019 البالغة 9.66 مليون برميل يوميا لكنه يقل عن المستوى القياسي السابق 12.94 مليون برميل يومياً المسجل في يونيو.

وصل الصين نفط خام اشتراه متصيدو الصفقات الصينيون في إبريل ، عندما انحدرت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، بينما تعززت التدفقات أيضا بالتخليص الجمركي لواردات عطلها ازدحام الموانئ الصينية.

خلت البيانات من بلدان المنشأ. لكن إيما لي، المحللة من رفينيتيف، قدرت أن نحو 5 ملايين طن من النفط الخام الأمريكي وصلت الصين في يوليو - وهو مستوى شهري مرتفع غير مسبوق - وأن حوالي مليون طن قد يتأخر وصولها إلى أغسطس بسبب ازدحام الموانئ.

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تضغط تسليمات قياسية على مرافق الموانئ منذ أواخر مايو متسببة في اختناقات حادة بالموانئ الرئيسية مثل تشينغداو وريتشاو وتشوشان حيث اضطرت الناقلات للانتظار لأسابيع لتفريغ حمولاتها. ويقول المحللون ومسؤولو الموانئ إن الازدحام قد يستمر هذا الشهر.

لم تصدر الصين إلا 3.21 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة الشهر الماضي، أدنى مستوى منذ يناير 2017.

ويقل ذلك عن صادرات يونيو البالغة 3.88 مليون طن وينخفض 41.5% عن يوليو من العام الماضي، يأتي تباطؤ الصادرات مع محاولة مصافي التكرير تقليص مخزونات الوقود المتضخمة بعد إنتاج كميات قياسية في يونيو.

أظهرت بيانات الجمارك أيضا أن واردات الغاز الطبيعي، سواء المنقولة بالأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، بلغت 7.35 مليون طن في يوليو ، منخفضة 6.9% عنها قبل عام.