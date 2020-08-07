شكرا لقرائتكم خبر عن بيزوس يبيع أسهماً في «أمازون» بـ 3.1 مليار دولار خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باع الرئيس التنفيذي لأمازون «جيف بيزوس» أسهماً في شركته بأكثر من 3 مليارات دولار خلال أسبوع واحد.

وأوضحت إفصاحات الشركة الأمريكية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات التي جمعها موقع «أوبن إنسايدر»، الأربعاء، أن جيف بيزوس باع أسهماً في أمازون بقيمة 3.1 مليار دولار هذا الأسبوع.

ومن شأن هذه العملية أن تسهم في زيادة إجمالي السيولة النقدية التي يمتلكها بيزوس في العام الحالي حتى الآن لأكثر قليلاً من 7.2 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون قد باع أسهماً بقيمة 4.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيزوس يبيع أسهماً في «أمازون» بـ 3.1 مليار دولار خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.