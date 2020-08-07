شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق.. الكندوز يبدأ من 130 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7-8-2020 استقرارًا في الأسعار في الهايبر ماركت ومنافذ التوزيع الحكومية في ظل إجازة محلات الجزارة وذلك وفقًا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيهًا، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيهًا الكيلو.

وسجلت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيهًا الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيهًا، السجق 120-140 جنيهًا الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيهًا الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيهًا فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيهًا الكيلو.

جدير بالذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تطرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارًا على مدار الأسبوع الماضى حتى الآن.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه