«موديـز»: 7% حصـة الإمـارات مـن الصكـوك العـالميـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ارتفعت حصة الإمارات من إصدارات الصكوك العالمية إلى 7% في النصف الأول من العام الجاري مقابل 4% في النصف الأول من العام الماضي، وحوالي 5% في عام 2019 كاملاً، لتصبح خامس أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم في النصف الأول من العام الجاري مع نمو لافت في الإصدارات من الشركات والمؤسسات المالية. وقال تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن قيمة إصدارات الصكوك في الدولة ارتفعت بصورة لافتة في النصف الأول 2020، كما نمت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 7% خلال الفترة على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحوالي 12% إلى 77 مليار دولار.



تخفيف التراجع

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وقالت الوكالة إن إصدارات الإمارات ودول مجلس التعاون من الصكوك في العام الجاري من المنتظر أن تخفف التراجع في إصدارات الصكوك العالمية هذا العام، وتتوقع الوكالة في الوقت الحاضر أن تتراجع إصدارات الصكوك العالمية بحوالي 5% في العام الجاري رغم تبعات الجائحة لتوقف مسيرة 4 سنوات من الارتفاع المتواصل في الإصدارات. وقدرت الوكالة إجمالي قيمة إصدارات الصكوك عالمياً في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 77 مليار دولار مقابل 87 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع وصل معدله إلى 12%، حيث حدت الجائحة من أنشطة الإصدارات الجدية في كل من إندونيسيا وماليزيا.

ورجحت الوكالة أن تسهم الحاجة إلى الإصدارات الجديدة في دول مجلس التعاون في تنشيط الإصدارات في النصف الثاني من العام الجاري لتصل إلى حوالي 90 مليار دولار. وتوقعت في الوقت نفسه بدء تعافي أنشطة إصدار الصكوك في ماليزيا وإندونيسيا في النصف الثاني. وبحسب تقديرات الوكالة من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى 170 مليار دولار مقابل 179 مليار دولار في العام الماضي. وكانت إصدارات الصكوك سجلت في العام الماضي نمواً وصل معدله إلى 36%. ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في حجم الإصدارات هذا العام إلا أن القيمة الإجمالية لها اعتبرت ثاني أعلى مستوى لإصدارات الصكوك على الإطلاق.



الصكوك الخضراء



وتوقعت الوكالة دخول جهات سيادية من إفريقيا إلى سوق الصكوك هذا العام وقد استهلت مصر ونيجيريا بالفعل هذا التوجه في بداية العام الجاري. ورجحت الوكالة أن يشهد سوق إصدارات الصكوك الخضراء بدوره انتعاشه في النصف الثاني من العام الجاري في ظل تسارع جهود الحد من التغير المناخي.

ولفتت الوكالة إلى أن تمثيل سوق الصكوك ضمن النظام المالي العالمي ما زال ضعيفاً بحصة لا تتجاوز 5%. وقالت إن إصدارات الصكوك تساعد الحكومات على تنويع مصادر التمويل وتوفير متطلبات السيولة للأنظمة المصرفية المحلية الأمر الذي ينعكس واضحاً من ارتفاع الطلب على إصدارات الصكوك من قبل البنوك الإسلامية والبنوك المركزية. وتوقعت الوكالة نمو الطلب على الصكوك بصورة أكبر في السنوات المقبلة مع ارتفاع متوقع في إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تمويل صكوك سيادية أصدرتها عام 2015 واقترب موعد استحقاقها.

ولفتت الوكالة إلى أن إصدارات الصكوك طويلة الأجل شكلت حوالي 57% من إجمالي إصدارات النصف الأول من العام الجاري، مقابل 60% في النصف الأول من العام الماضي. ووصلت إصدارات الصكوك المجمعة من الإمارات والبحرين والكويت إلى 15 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 10.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي. وقالت الوكالة إن حكومة الإمارات بذلت الكثير من الجهد لتحفيز إصدارات الصكوك ونجحت في التحول إلى منصة عالمية لإدراج الصكوك. ولفتت إلى جهودها الأخيرة على مستوى توحيد المعايير المنظمة للصكوك عالمياً.

الدولة خامس أكبر مصدر للصكوك في النصف الأول

«العالمية» تتراجع 12% إلى 77 مليار دولار