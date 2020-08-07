«المركزي»: الدرهم أول عملة تسوية متاحة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصرف الإمارات المركزي أن الدرهم الإماراتي يعد أول عملة تسوية ستكون متاحة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية للاستخدام الفعلي من قبل المؤسسات المالية المستوفية لمعايير وشروط المشاركة.

وأشاد المصرف المركزي في بيان صدر عنه أمس، بالجهود التي قام بها صندوق النقد العربي لتطوير منصة «بنى»، خاصة على صعيد تعزيز مستوى الامتثال لعمليات المنصة لتتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكداً أهمية التعاون مع باقي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير منصة «بنى».

وكان مصرف الإمارات المركزي قد وقع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، يتم بموجبها إدراج الدرهم الإماراتي ضمن عملات التسوية التي ستُستخدم في منصة «بنى»؛ النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

وأشرفت على تنفيذ هذا المشروع لجنة برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعضوية محافظي المصارف المركزية لعدد من الدول العربية. (وام)