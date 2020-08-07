«الإمارات للدراسات المالية» ينظـم «مصرفـي المستقبـل»

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن تنظيم برنامج «مصرفي المستقبل»، الأول من نوعه بالتعاون مع «سيتي بنك»؛ حيث أكمل أكثر من 100 موظف إماراتي من موظفي «سيتي بنك»، تدريباتهم على الوحدة النموذجية الأولى في البرنامج.

ويستهدف برنامج «مصرفي المستقبل» المواهب الإماراتية العاملة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ويسعى إلى نشر الوعي الشامل بين المهنيين في هذا القطاع، وإعدادهم لتعزيز مستقبلهم المهني من منظور تكنولوجي ونفسي. ونتيجة لتداعيات انتشار وباء «كوفيد- 19» المستمرة حالياً، يحتاج هذا القطاع إلى الاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة، كما يشهد المتخصصون ما يحدث من تغيرات، ويشعرون بالحاجة إلى زيادة مهاراتهم، سعياً لضمان مستقبل أفضل لقطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وتم طرح مساقين للبرنامج؛ يركز الأول على مستوى المساعدين ويُعنى بترسيخ الوعي، أما الثاني فيركز على مستوى الموظفين، ويهتم بترسيخ المعرفة العملية.