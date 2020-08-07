أسعار الغذاء العالمية تواصل التعافي للشهر الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في يوليو/ تموز بقيادة الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، مواصلة انتعاشاً من الشهر السابق جاء بعد تراجعات حادة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 94.2 نقطة في يوليو/ تموز مقابل رقم معدل بشكل طفيف في يونيو/ حزيران بلغ 93.1 نقطة.

وقالت فاو في بيان «مثل يونيو/ حزيران، فاقت زيادات أخرى في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر تراجعاً للأسعار في أسواق اللحوم مع قيمة مستقرة في المجمل لمؤشر أسعار الحبوب».

وصعد مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية 7.6% في يوليو/ تموز ليبلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وأضافت المنظمة أن زيت النخيل تلقى دعماً من تباطؤ متوقع في الإنتاج وانتعاش الطلب العالمي ونقص العمالة المهاجرة طويل الأمد.

وقالت المنظمة إن جميع منتجات الألبان التي تابعتها ارتفعت الشهر الماضي ما ساعد مؤشر منتجات الألبان على الارتفاع 3.5% والعودة للصعود متجاوزاً مستوى ما قبل الجائحة.

وارتفع متوسط أسعار السكر 1.4%، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج بسبب الجفاف في تايلاند، الذي عادله بشكل جزئي طحن السكر بكميات كبيرة في البرازيل.

على النقيض، نزل مؤشر فاو لأسعار اللحوم 1.8% وسجل تراجعاً بنسبة 9.2% عن مستواه قبل عام.