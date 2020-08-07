«سياحة عجمان» تستقطــب الــزوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان حملة «صيفكم أحلى في عجمان» التي تضم باقة متنوعة من الأنشطة والعروض التي تستقطب من خلالها الزوار وتضع الإمارة في صدارة الوجهات السياحية في الإمارات.

تستمر الحملة لغاية 5 سبتمبر وتتميز بعروض حصرية على أسعار الإقامة الفندقية والمطاعم العالمية والنوادي الصحية والأنشطة الرياضية والثقافية وعروض تسوق مغرية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى المنتشرة في الإمارة.

توفر الحملة لزوار إمارة عجمان فرصة لزيارة متحف عجمان الذي تمت إعادة افتتاحه مؤخراً.

وتقدم الحملة تجربة مثيرة ضمن محمية الزوراء الطبيعية التي توفر لزوارها مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل رحلات ترفيهية بالقوارب والتجذيف وسط غابات أشجار القرم (المانجروف) التي تكثر في المنطقة وتؤدي دوراً كبيراً في الحفاظ على استدامة الحياة البحرية المرتبطة بالمنطقة.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن السياحة الداخلية مورد مهم بالنسبة لنا وتؤدي دوراً كبيراً في تعزيز اقتصاد الإمارة. ونحن إذ نطلق هذه الحملة (صيفكم أحلى في عجمان) فإننا نتطلع لاستقبال الزوار من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع بفصل الصيف والاستفادة من العروض الحصرية وزيارة المعالم المتميزة للإمارة».