3.6 مليار يورو خسائر «لوفتهانزا» في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع شركة الطيران الأوروبية الأولى «لوفتهانزا» التي أنقذتها الحكومة الألمانية من الإفلاس خسائر في الجزء الأكبر من السنة بسبب وباء «كوفيد-19»، وباتت تعتبر أنه من غير الواقعي إلغاء 22 ألف وظيفة بدون اللجوء إلى التسريح.

وأعلنت الشركة، التي شهدت انخفاضاً في أعداد الركاب بنسبة 96% على أساس سنوي للفترة من نيسان/ إبريل إلى حزيران/ يونيو، الخميس أنها سجلت خسارة صافية في النصف الأول بلغت 3.6 مليار يورو، بينها 1.5 مليار في الربع الثاني، عندما أدى انتشار الوباء إلى شلل النقل الجوي العالمي.

وحقق قسم صيانة الطائرات وقسم الشحن إيرادات بلغت 1.5 مليار يورو، أي أنهما سجلا وحدهما تقريبا إيرادات الربع الثاني التي انخفضت بنسبة 80% إلى 1.9 مليار في المجموع. وعلى مدى الأشهر الستة الأولى تراجعت الإيرادات بنسبة 52%.

(أ ف ب)