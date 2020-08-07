شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم تصريحات رئيس بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من تصريحات رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" تعقيببا على قرار السياسة النقدية.



وأعلن بنك إنجلترا اليووم الخميس قراره بشأن معدل الفائدة حيث أبقى عليها عند 0.10% دون تغيير تماشيا مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق.



وذكر البنك المركزي البريطاني إنه يستبعد اللجوء لقرار بخفض الفائدة أدنى الصفر إلى نطاق سالب لدعم الاقتصاد المتعثر من أزمة فيروس كورونا.

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وأوضح "بيلي" إن الأمور لا تزال متشائمة حيث أن أزمة كورونا تلقي بظلالها على الأسواق محذرا من تباطؤ تعافي الاقتصاد البريطاني من تداعيات الجائحة.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية غدا الجمعة نحو وزارة العمل الأمريكية للإعلان عن تقرير الوظاف الشهري والوقوف على مدى تحسن سوق العمل من عدمه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3144، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3186 في حين سجل أقل سصعر عند 1.3112.