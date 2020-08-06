الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "بي إم دبليو" تسجل خسارة قدرها 250 مليون دولار في الربع الثاني

سجلت شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" اليوم الأربعاء خسارة قدرها 212 مليون يورو (6ر250 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام بسبب تراجع الطلب جراء تداعيات جائحة كورونا.

وجاءت الخسارة أعلى من المتوقع، حيث بلغت قبل احتساب الفوائد والضرائب 666 مليون يورو، مقارنة بأرباح قدرها 48ر1 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من عام .2019

يأتي التقرير الفصلي بعد أن أعلنت الشركة، التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، بالفعل في تموز/يوليو أن المبيعات قد تراجعت بمقدار أكثر من الخًمس على أساس سنوي في الربع الثاني من عام .2020

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وانخفضت مبيعات الربع الثاني بنسبة 3ر22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 97ر19 مليار يورو، وفقا لأرقام المبيعات المعدلة.

وأثر الإغلاق الناجم عن الجائحة بشكل خاص على نشاط الشركة في أوروبا والأمريكتين، في حين دفعت علامات الانتعاش في السوق الآسيوية الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبزه إلى التعبير عن "ثقة حذرة" في النصف الثاني من العام.