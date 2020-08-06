شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بقيادة سوق لندن بعد توقعات بنك بريطانيا المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،ويقود الخسائر سوق لندن ، بعد التوقعات القاتمة لبنك بريطانيا المركزي فى ختام اجتماع الدوري للسياسة النقدية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ،بعد صعود قوي لأسهم شركات الموارد الأساسية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.7% ، مع هبوط واسع النطاق لمعظم أسهم شركات القطاع.

أبقي بنك بريطانيا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير ،وحذر من مخاطر محتملة من خفض أسعار الفائدة دون الصفر ،وقال إنه من غير المرجح أن يتجاوز الاقتصاد مستوي ما قبل وباء كورونا حتى نهاية 2021.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.6% ،بسبب آمال قرب التوصل لاتفاق حول خطة الإغاثة من جائحة كورونا فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.