شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: السعودية تعلن أسعار بيع الخام فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز أن شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة (أرامكو) أعلنت اليوم الخميس عن أسعار البيع الرسمية لشهر سبتمبر لخامها العربي الخفيف.
وحددت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لآسيا بعلاوة 0.90 دولار للبرميل مقابل متوسط عُمان/دبي، بانخفاض 0.30 دولار عن أغسطس وللولايات المتحدة بعلاوة 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، دون تغيير عن الشهر السابق.
وحددت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.80 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.50 دولار عن أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: السعودية تعلن أسعار بيع الخام فى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.