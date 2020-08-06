رويترز: السعودية تعلن أسعار بيع الخام فى سبتمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز أن شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة (أرامكو) أعلنت اليوم الخميس عن أسعار البيع الرسمية لشهر سبتمبر لخامها العربي الخفيف.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لآسيا بعلاوة 0.90 دولار للبرميل مقابل متوسط عُمان/دبي، بانخفاض 0.30 دولار عن أغسطس وللولايات المتحدة بعلاوة 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، دون تغيير عن الشهر السابق.

وحددت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.80 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.50 دولار عن أغسطس.