شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تتكبد خسارة 2.2 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تكبد صافي خسارة 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) في الربع الثاني، وهي الخسارة الفصلية الثالثة على التوالي لها، بفعل مخصصات انخفاض القيمة وتراجع المبيعات.
وعزت سابك الخسارة إلى تسجيل مخصصات انخفاض قيمة بواقع 1.18 مليار ريال في أصول رأسمالية وتراجع متوسط أسعار وكميات المبيعات.
تأتي الخسارة مقارنة مع صافي ربح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل عام وتمثل تفاقماً من خسارة قدرها 1.05 مليار ريال في الربع الأول.
كان محللون يتوقعون أن تتكبد سابك خسارة 40.85 مليون ريال، في متوسط تقديرات لأربعة محللين بناء على ما أظهرته بيانات رفينيتيف أيكون.
واستكملت أرامكو السعودية المنتجة للنفط شراء حصة قدرها 70% من سابك مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو/ حزيران ومددت فترة السداد بواقع ثلاثة أعوام إلى 2028، لتتحوط من ضعف أسعار النفط.
(رويترز)
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