شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد مع انحسار شهية المخاطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الدولار متأثرا بتراجع شهية المخاطرة في المعاملات المبكرة في لندن اليوم الخميس حيث تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية وأنباء بشأن مفاوضات مساعدة مالية في واشنطن.

وزادت شهية المخاطرة أمس الأربعاء بعدما كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة أن الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات قفزت إلى مستوى قياسي مرتفع، لكنها أظهرت أيضا تراجع التوظيف مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يتعثر.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات حيث بلغ أدنى مستوى في عامين عند 92.495 ثم ارتفع ليجري تداوله بانخفاض 0.1 بالمئة خلال اليوم عند 92.713.

وسجل اليورو أعلى مستوى في عامين مقابل الدولار عند 1.1916 دولار مع قرب نهاية المعاملات الآسيوية ثم تراجع إلى 1.1876 دولار. وتلقى اليورو دعما من بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس الأربعاء التي كشفت أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ في التوسع.

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وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي، الأعلى مخاطرة، أثناء الليل لكنهما تراجعا مع بدء تعافي الدولار.

وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.71905 دولار أمريكي بانخفاض 0.1 بالمئة خلال اليوم. وتراجع الدولار النيوزيلاندي 0.2 بالمئة إلى 0.6639 دولار.

وصعدت الكرونة السويدية ونظيرتها النرويجية مقابل الدولار حيث سجلت الكرونة السويدية أعلى مستوى منذ منتصف 2018.

وتراجع الفرنك السويسري مقابل اليورو مما يشير إلى حذر في السوق إزاء التعافي في أوروبا.