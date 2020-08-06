شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يقرر توزيع أرباح بقيمة 45.3 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو من عام 2020، بقيمة 45.3 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على 161.9 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.

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هذا وتبلغ نسبة التوزيع 2.82% من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019).

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 13 أغسطس الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 39.1 مليون ريال، موزعة على 122.2 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.32 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.14%.