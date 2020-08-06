شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الآن ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 44.40، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 47.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد