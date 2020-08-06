شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصرف الإنماء يكشف عن نمو الودائع لأول مرة بنسبة 16% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد المحسن الفارس رئيس مصرف الإنماء، إن المصرف حقق نموا للموجودات بنسبة 15% وبمحافظ التمويل بنسبة 18% لتصل إلى 103 مليارات ريال، وكذلك الودائع نمت لأول مرة بنسبة 16% إلى 107 مليارات ريال وذلك في النصف الأول من العام 2020.

وأشار إلى تحقيق نمو في محافظ الاستثمار بنسبة 21%، حيث تجاوزت 25.9 مليار ريال، ولفت إلى أن انخفاض تكلفة التمويل يساعد في نمو الائتمان، حسب موقع قناة العربية.

وكشفت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة أمس الأربعاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 15.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

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وقال المصرف إنه حقق صافي أرباح بلغ 572 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 676 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.122 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.066 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 411.4 مليون ريال خلال الربع الاول ظدظممن العام 2020، مقابل أرباح بلغت 708.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.