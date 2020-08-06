شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جونسون أند جونسون" يغلق على ارتفاع بدعم من صفقة حكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" خلال تعاملات يوم الأربعاء بعد الإعلان عن صفقة بين شركة الأدوية والمستحضرات الطبية وبين الحكومة الفيدرالية الأمريكية.



وكشفت الشركة عن اتفاق ببيع 100 مليون جرعة من لقاحها الذي لا يزال طور التجارب مقابل مليار دولار للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود الأخيرة للسيطرة على ازمة فيروس "كورونا".



كانت "جونسون أند جونسون" قد أعلنت الشهر الماضي أنها بصدد البدء في المرحلة الأولى من تجارب لقاح مضاد لفيروس "كورونا".

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وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان رسمي بأنها أبرمت بالفعل صفقة توريد مائة مليون جرعة لأمريكا من لقاحها الذي يحمل اسم "سارس - كوف 2".



ولا تعد هذه أول صفقة بالنسبة للولايات المتحدة للحصول على ملايين الجرعات من لقاح مضاد لـ"كورونا"، فقد اتفقت واشنطن سابقا على شراء ملايين الجرعات من لقاح "فايزر" و"بيونتك" كما استثمرت أيضا في لقاح شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 148.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 149.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 147.8 دولار.