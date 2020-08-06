شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يتراجع رغم تحقيق إيرادات قوية في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من تحقيق إيرادات فصلية قوية خلال الربع السنوي الثاني مدعومة بتجارب لقاحها الواعد لمنع الإصابة بفيروس "كورونا".



وسجلت "موديرنا" إيرادات فصلية بنحو 66.4 مليون دولار خلال الربع الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق 27.4 مليون دولار وبعد إيرادات في نفس الفترة من عام 2019 عند 13.1 مليون دولار.

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وكشفت الشركة الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية عن تسجيل خسائر فصلية بحوالي 116.7 مليون دولار أو ما يعادل 31 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة بخسائر قدرها 134.9 مليون دولار أو ما يعادل 41 سنتا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.



وذكرت "موديرنا" يوم الأربعاء أنها حددت سعر لقاحها الواعد المضاد لـ"كورونا" ما بين 32 و37 دولارا للجرعة الواحدة لبعض العملاء.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 3.4% وأغلق جلسة الأربعاء عند 75.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 77.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 73.6 دولار.