اقتصاد السويد ينكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد السويد بوتيرة قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنه لا يزال الأفضل أداء مقارنة مع أغلبية أنحاء أوروبا.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في السويد، أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنحو 8.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.

ويعتبر هذا الأداء الفصلي هو الأسوأ على الإطلاق، حيث تجاوز الانكماش البالغ 3.8% والمسجل في الربع الأخير من عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

ومع ذلك، فإن اقتصاد السويد يتفوق في الأداء على بقية أنحاء أوروبا، حيث إن اقتصاد ألمانيا انكمش بنحو 10.1% في الربع الماضي، كما تراجع اقتصاد إسبانيا بنسبة 18.5% في الفترة نفسها، أما اقتصاد إيطاليا فشهد انكماشاً بنحو 12.4%.

وبالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو، فانكمش بوتيرة قياسية 12.1% في الربع الثاني على أساس فصلي، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل بنحو 11.9%.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد السويد انكمش بنحو 8.2% في الربع الثاني.