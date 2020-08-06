2.36 % تراجع التضخم السنوي خلال يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو/ حزيران الفائت «انكماشاً» هو الثامن عشر له على التوالي منذ مطلع العام الماضي 2019، ودفع ذلك بالتضخم إلى الانخفاض السنوي بمقدار -2.36 %، بينما ارتفع على أساس شهري بمقدار 0.33 % مقارنة مع مايو/ أيار من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وقادت أسعار خمس مجموعات إنفاق رئيسية التضخم للتراجع الشهري في يونيو/ حزيران الماضي، هي: التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار 1.02 %، وخدمات الاتصالات 0.7 %، وخدمات الصحة 0.06 %، والترويح والثقافة 0.39 %، وأخيراً الملابس والأحذية بمقدار 0.35 %.

فيما ارتفعت أسعار ست مجموعات إنفاق رئيسية على أساس شهري، هي: الأغذية والمشروبات 0.09 %، وخدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.48 %، والنقل 1.04 %، والتعليم 0.19 %، والمطاعم والفنادق 1.27 %، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 0.56 %، فيما حافظت أسعار التبغ على مستوياتها الشهرية.

وعلى صعيد إمارات الدولة؛ فقد ارتفع معدل التضخم الشهري في دبي 0.16 %، والشارقة 1.57 %، وأم القيوين 0.38 %، وعجمان 0.95 %، والفجيرة 0.38 %، بينما انخفض في إمارتي أبوظبي 0.08 %، ورأس الخيمة 0.01 %.