شكرا لقرائتكم خبر عن 2.36 % تراجع التضخم السنوي خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو/ حزيران الفائت «انكماشاً» هو الثامن عشر له على التوالي منذ مطلع العام الماضي 2019، ودفع ذلك بالتضخم إلى الانخفاض السنوي بمقدار -2.36 %، بينما ارتفع على أساس شهري بمقدار 0.33 % مقارنة مع مايو/ أيار من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».
وقادت أسعار خمس مجموعات إنفاق رئيسية التضخم للتراجع الشهري في يونيو/ حزيران الماضي، هي: التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار 1.02 %، وخدمات الاتصالات 0.7 %، وخدمات الصحة 0.06 %، والترويح والثقافة 0.39 %، وأخيراً الملابس والأحذية بمقدار 0.35 %.
فيما ارتفعت أسعار ست مجموعات إنفاق رئيسية على أساس شهري، هي: الأغذية والمشروبات 0.09 %، وخدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.48 %، والنقل 1.04 %، والتعليم 0.19 %، والمطاعم والفنادق 1.27 %، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 0.56 %، فيما حافظت أسعار التبغ على مستوياتها الشهرية.
وعلى صعيد إمارات الدولة؛ فقد ارتفع معدل التضخم الشهري في دبي 0.16 %، والشارقة 1.57 %، وأم القيوين 0.38 %، وعجمان 0.95 %، والفجيرة 0.38 %، بينما انخفض في إمارتي أبوظبي 0.08 %، ورأس الخيمة 0.01 %.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.36 % تراجع التضخم السنوي خلال يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.