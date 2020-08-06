دبي تفقد 74% من الاستثمار الأجنبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي



هوى الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 74 بالمائة في النصف الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف أجزاء من الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيان صادر عن حكومة دبي استقطبت الإمارة، المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط، 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو.

ولم يقدم البيان أرقاماً للمقارنة، لكن الحكومة أعلنت في العام الماضي عن استثمار أجنبي مباشر في النصف الأول بقيمة 46.6 مليار درهم.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن جائحة فيروس كورونا والاضطرابات اللاحقة التي أصابت سلاسل الإمدادات، وتقييد أنشطة الشركات، والتنقل، والسفر تسببوا في انخفاض الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.

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وقال “بينما لم ينته تحدي كوفيد-19 بعد، نحن واثقون من الأداء المستقبلي لدبي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر كعامل تمكين وتيسير محوري لنمو الأعمال العالمية والتوسع في أنحاء الأسواق الإقليمية والعالمية”.

وشهدت دبي إجراءات عزل عام لعدة أسابيع في إطار جهود حكومية لكبح فيروس كورونا، مما تسبب في إغلاق العديد من الشركات مؤقتاً.

وسجلت الإمارات المتحدة 61 ألفاً و352 حالة إصابة بالفيروس و351 حالة وفاة.