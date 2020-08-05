شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بأكثر من 7 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.4 مليون برميل إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو أربعة ملايين برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 400 ألف برميل إلى 247.8 مليون برميل، بينما ارتتفع مخزون المقطرات بحوالي 1.6 مليون برميل إلى 180 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط بحوالي 8.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.