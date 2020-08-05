شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات عن ارتفاع نشاط القطاع الخدمي في يوليو/تموز للشهر الثاني على التوالي في ظل خطوات احتواء فيروس كورونا.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي عند 58.1 نقطة في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات عند 55 نقطة وقراءة يونيو/حزيران عند 57.1 نقطة.