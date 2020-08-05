الاقتصاد

ارتفاع القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال يوليو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات عن ارتفاع نشاط القطاع الخدمي في يوليو/تموز للشهر الثاني على التوالي في ظل خطوات احتواء فيروس .


وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي عند 58.1 نقطة في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات عند 55 نقطة وقراءة يونيو/حزيران عند 57.1 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا