شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال يوليو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات عن ارتفاع نشاط القطاع الخدمي في يوليو/تموز للشهر الثاني على التوالي في ظل خطوات احتواء فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي عند 58.1 نقطة في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات عند 55 نقطة وقراءة يونيو/حزيران عند 57.1 نقطة.
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