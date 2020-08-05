شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع صعود "الداو جونز" أعلى 27 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وسط أنباء إيجابية بشأن لقاحات فيروس كورونا ورغم صدور بيانات أقل كثيرا من التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 167 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.2 مليون وظيفة.

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وأعلنت الحكومة الأمريكية التعاقد على شراء مائة مليون جرعة من لقاح الشركة الأمريكية المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.



يأتي ذلك مع استمرار معاناة الولايات المتحدة من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا وتجاوز المصابين 4.8 مليون حالة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 270 نقطة) إلى 27100 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 10977 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3326 نقطة.