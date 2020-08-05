سيسكو يعزز من مكاسبه – تحليل – 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر على سعر 47.67 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.26، طيلة ثبات الدعم 44.64.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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