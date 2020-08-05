شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين تتحول للربحية بالربع الثاني بعد ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ولاء للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 28.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى الإرتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 18.53 مليون ريال، وإرتفاع عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.90 مليون ريال، وإرتفاع في إيرادات إكتتاب آخرى بمقدار 7.31 مليون ريال سعودي، وإنخفاض في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 82.83 مليون ريال، بالإضافة إلى إنخفاض مصاريف الإكتتاب الآخرى بمقدار1.97 مليون ريال.

وتراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 50.5% إلى 81.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 164.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 196.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 183.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

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