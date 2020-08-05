شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان تتحول للربحية بالربع الثاني لنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة حلواني إخوان، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة ربح تشغيلي بلغ 35.9 مليون ريال مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 6.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى النمو في مبيعات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

وارتفعت المبيعات إلى 272.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 200.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

هذا وقد تم العمل على تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري، تحسناً في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية، بالإضافة إلى تعاقد الشركة مع موردي بعض الخامات الرئيسية باسعار تنافسية مقارنة باسعار الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 56.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.3 مليون ريال في العام 2018.

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