شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ويحاول تخطي مستوى 0.7200، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7290، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.7065 مهم لمواصلة الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد